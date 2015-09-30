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    Виллаш-Боаш угрожал испортить имидж «Зенита» в случае увольнения

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш пригрозил испортить репутацию клуба в Европе в случае досрочного расторжения контракта.

    Сообщается, что «Зенит» намеревался прекратить сотрудничество с португальцем и предложил ему обсудить этот вопрос, однако тот наотрез отказался это делать и даже угрожал, что будет дискредитировать клуб в Европе, чтобы больше ни один иностранец не приехал работать в "Зенит". Об этом рассказал источник в клубе.

    «Руководство «Зенита» вынуждено смириться с тем, что Боаш проработает в клубе до истечения своего контракта. Если его уволить сейчас, то он поднимет шум в западной прессе и нанесет такой ущерб репутации клуба, что восстанавливать доброе имя питерскому клубу придется долгое время. Дошло до того, что Виллаш-Боаш заявил руководству примерно следующее: «Я вам сделаю такую репутацию, что вы еще сильно потом пожалеете. Ни один уважающий себя иностранец не захочет тут работать», – сказал источник.

    Напомним, что генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов утверждает, что Виллаш-Боаш в любом случае покинет клуб после завершения контракта.

    Источник: Life

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    30.09.2015 20:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +365

      n272nm 30 сентября 2015, 22:48

      Феноменальный бред :))))) А застрелить Миллера Боаш не обещал?! Ну, или там обанкротить Газпром?! :)))))

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      Рейтинг: +50

      satybaldyev_sergey 30 сентября 2015, 20:12

      ну а что, правильно с одной стороны!!!!
      а то в России в привычку уже вошло, сначала подписывают контракты с тренерами, вбухивают миллионы. а потом досрочно расторгают контракт и опять же для этого вбухивают неустойки (в миллионах)...

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