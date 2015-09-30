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    ФАС: «Обращаться за субсидиями в бюджет и тратить миллионы на спонсорство клуба – это странно»

    Начальник управления контроля транспорта и связи Федеральной антимонопольной службы России Дмитрий Рутенберг прокомментировал то обстоятельство, что госкомпании спонсируют спортивные клубы. Напомним, ранее ФАС потребовала от РЖД отказаться от финансирования «Локомотива».

    «Сейчас нельзя сказать, как это повлияет на клубы. Возможно, конкуренция в спорте станет честнее. Пока необходимо выяснить, за счет каких денег содержатся клубы – тариф, который мы все оплачиваем, или прибыль компании. Если прибыль, то какая – уменьшают премии менеджменту или сокращают инвестиции», - говорит Рутенберг.

    Нынешнее положение вещей вызывает у чиновника недоумение.

    «Ясно одно, если компания обращается за субсидиями в бюджет, но при этом тратит десятки миллионов в валюте на спонсорство, это выглядит несколько странным, мягко говоря».

    Источник: ТАСС

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    30.09.2015 19:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 1 октября 2015, 00:03

      По многим клубам давно пора пройтись, шикуют немерено !!!

      2
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 30 сентября 2015, 21:06

      Кто-кто на народные деньги живет?

      1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 30 сентября 2015, 20:44

      Купите паровоз, родное депо от него уже отказывается

      0
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      Рейтинг: +15

      Обдоб Хуембей 30 сентября 2015, 20:10

      А где же теперя Локодевки харчеваться будут???

      0
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      Рейтинг: +45

      Troj 30 сентября 2015, 19:34

      вот вот..теплее...коррупция рядом.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 сентября 2015, 19:30

      И это очень мягко говоря!

      1
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