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    Агент Маццарри: «Вальтер учит английский»

    Агент итальянского тренера Вальтера Маццарри Андре д’Амико сообщил, что его клиент изучает английский язык.

    «Он улучшает свои знания, и у него получается вполне неплохо. Отправится ли он в Премьер-лигу? Трудно сказать. Маццарри – тренер высочайшего уровня, для него в первую очередь важно не географическое расположение клуба, а амбициозность проекта», – подчеркнул агент.

    Напомним, итальянского специалиста, известного по работе в «Интере» и «Наполи», связывают с «Сандерлендом», «Сток Сити» и «Ливерпулем».

    Источник: Football Italia

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    30.09.2015 19:02
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