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    Павлюченко, Аршавин и Букур не сыграют с «Анжи»

    Нападающие «Кубани» Роман Павлюченко и Георге Букур, а также полузащитник Андрей Аршавин продолжают заниматься отдельно от общей группы игроков. Их возвращение в общую группу и в заявку команды произойдет после перерыва на матчи сборных.

    «Травмированные все те же: Павлюченко, Аршавин, Букур. Они занимаются по индивидуальной программе и пропустят матч с «Анжи». При этом можно сказать, что они близки к тому, чтобы начать тренироваться в общей группе. Все рассчитывают и надеются, что эти футболисты будут в строю после паузы на матчи национальных сборных. Также у нас травмирован Владимир Лобкарев», – сообщили в пресс-службе «Кубани».

    Источник: Р-Спорт

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    30.09.2015 18:23
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    Комментарии4
    ...
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 2 октября 2015, 20:12

      Мы должны порвать анжи

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Джавдет > kabuzyaka 2 октября 2015, 20:54

      Как я тебя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 30 сентября 2015, 20:34

      как перешли, сразу развалились оба!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 30 сентября 2015, 18:52

      Зачем украли у Павлюченка букву В в фамилии ??

      1
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