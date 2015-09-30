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    Орлов: «Для работы на телевидении Кержакову понадобится словарь ударений»

    Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением насчет возможной карьеры на телевидении форварда «Зенита» Александра Кержакова.

    «Это должно быть его личное решение, его судьба. Не дай бог, Кержакову посоветуют что-то не то – всю жизнь потом будет переживать, зачем он кого-то послушал. А так выберет свое будущее сам – хоть обидно не будет. Экспертом он быть готов уже сейчас, у него хорошая футбольная легенда. Но для того, чтобы работать на телевидении, ему нужно подтянуть русский язык и купить словарь ударений для работников радио и телевидения. Я сам прошел эту школу, сменив футбол на журналистику, и в принципе доволен своей карьерой.
    Переход давался очень тяжело, особенно в советское время: надо было осваивать новую профессию. Игроки сейчас уходят из футбола с определенным материальным запасом. Квартиру я за футбол получил – а больше ничего, никаких накоплений. Приходилось начинать с азов. В журналистике поначалу целый год получал в месяц 100 рублей, а играя в футбол – 500-600. Трудновато было, но потом немножко поднялся и зажил, как все люди.
    Когда я заканчивал играть в футбол, уже начал писать заметки о футболе. Тренерским штабом это не приветствовалось. Кому понравится, если футболист будет что-то писать, да еще и рассказывать, что происходит внутри команды?», – рассказал Орлов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.09.2015 17:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +67

      persuha 1 октября 2015, 01:13

      Умник блин - "Курбан Курбанов"

      0
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      Рейтинг: +65

      komandos99 30 сентября 2015, 21:29

      Самому бы словарь не помешал,ещё про людей других что то говорит,позорник!!!

      1
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      Рейтинг: +11

      MaxSevilla 30 сентября 2015, 21:15

      ударение это вам не попадание- быстро освоит)))

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 30 сентября 2015, 20:04

      С таким капиталом и связями,какие есть у футболиста имей он желание ,то уже завтра запросто комментировал все матчи Зенита,причем Г.Орлов только успевал бы ему суфлировать вместо словаря ударений-видно боится,что теплое место потеряет!

      1
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      Рейтинг: +720

      Flydis 30 сентября 2015, 19:51

      Или полностью правильно произносить "Тоби Алдервейрелд"

      1
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      Рейтинг: +288

      Cнег 30 сентября 2015, 18:56

      Вот Гена Орлов советует Кержакову и словарем обзавестись и т.д. А сам до сих делает ошибки в эфире, когда у игрока труднопроизносимая фамилия...

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 30 сентября 2015, 18:33

      Надеюсь Александр будет менее предвзят в комментариях футбольных матчей первенства

      1
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      Рейтинг: +11

      FiZryk > Asbjorn 30 сентября 2015, 20:51

      +1

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