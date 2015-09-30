Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хедира сегодня дебютирует за «Ювентус»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри почти полностью определился со стартовым составом на домашний матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

    «У Хедиры много опыта, и даже если он не сможет сыграть все 90 минут, пора выпустить его на поле – он очень хочет играть. Матч вместе с ним начнут Буффон, Барцальи, Кьеллини, Бонуччи, Куадрадо, Эвра, Погба, Мората и Дибала. Еще одного игрока я определю несколько позже», – сказал итальянский специалист на предматчевой пресс-конференции.

    Источник: ФК «Ювентус»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.09.2015 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 сентября 2015, 16:52

      Наконец-то!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11