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    Боатенг будет тренироваться с «Миланом»

    Полузащитник «Шальке» Кевин-Принс Боатенг с завтрашнего дня начнет тренировки с основным составом «Милана». Существует вероятность, что зимой итальянцы оформят трансфер хавбека.

    В этом сезоне игрок не провел за немецкий клуб ни одного матча. Отметим, что Боатенг выступал за «Милан» с 2010 по 2013 год.

    Источник: Twitter

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    30.09.2015 15:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 30 сентября 2015, 17:22

      На мой взгляд не очень креативный паренек. Физически крепкий, быстрый, его раньше часто сравнивали с Кларенсом Зеедорфом, но до уровня игрока основы не дотягивал, играл потому что лучшего ничего не было в то время.

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