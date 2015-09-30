Боатенг будет тренироваться с «Миланом»

Полузащитник «Шальке» Кевин-Принс Боатенг с завтрашнего дня начнет тренировки с основным составом «Милана». Существует вероятность, что зимой итальянцы оформят трансфер хавбека.

В этом сезоне игрок не провел за немецкий клуб ни одного матча. Отметим, что Боатенг выступал за «Милан» с 2010 по 2013 год.