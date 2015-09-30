Боатенг будет тренироваться с «Миланом»

На мой взгляд не очень креативный паренек. Физически крепкий, быстрый, его раньше часто сравнивали с Кларенсом Зеедорфом, но до уровня игрока основы не дотягивал, играл потому что лучшего ничего не было в то время.
Полузащитник «Шальке» Кевин-Принс Боатенг с завтрашнего дня начнет тренировки с основным составом «Милана». Существует вероятность, что зимой итальянцы оформят трансфер хавбека.
В этом сезоне игрок не провел за немецкий клуб ни одного матча. Отметим, что Боатенг выступал за «Милан» с 2010 по 2013 год.