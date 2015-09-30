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    Черчесов опроверг факт проведения переговоров с «Легией»

    Бывший главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов заявил, что не вел переговоров с польской «Легией».

    «Я в Северной Осетии, я никуда не ездил», – сказал специалист.

    Напомним, ранее сообщалось, что Черчесов может стать главным тренером варшавской команды.

    Источник: ТАСС

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    30.09.2015 15:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 30 сентября 2015, 17:31

      Не люблю когда меняют тренеров, надо же дать им время на построение команды. Черчесов, Якин, Эмери, Билич это вполне приличные специалисты, которые в своей карьере показывали хорошие результаты и стали жертвой недальновидности и нетерпеливости руководства, ну и отчасти лимита (и то только в части поведения игроков с российским паспортом). Примером должно быть именно сотрудничество руководства и тренерского штаба, как когда то в Локо при Семине и Филатове, в Рубине у Бердыева, сейчас в Крыльях Советов и ЦСКА.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 сентября 2015, 16:32

      Боится сглазить

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