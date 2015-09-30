Черчесов опроверг факт проведения переговоров с «Легией»

Бывший главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов заявил, что не вел переговоров с польской «Легией».

«Я в Северной Осетии, я никуда не ездил», – сказал специалист.

Напомним, ранее сообщалось, что Черчесов может стать главным тренером варшавской команды.