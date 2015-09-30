Черчесов опроверг факт проведения переговоров с «Легией»

Не люблю когда меняют тренеров, надо же дать им время на построение команды. Черчесов, Якин, Эмери, Билич это вполне приличные специалисты, которые в своей карьере показывали хорошие результаты и стали жертвой недальновидности и нетерпеливости руководства, ну и отчасти лимита (и то только в части поведения игроков с российским паспортом). Примером должно быть именно сотрудничество руководства и тренерского штаба, как когда то в Локо при Семине и Филатове, в Рубине у Бердыева, сейчас в Крыльях Советов и ЦСКА.
Бывший главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов заявил, что не вел переговоров с польской «Легией».
«Я в Северной Осетии, я никуда не ездил», – сказал специалист.
Напомним, ранее сообщалось, что Черчесов может стать главным тренером варшавской команды.