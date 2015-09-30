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    Крыховяк: «Севилья стала увереннее»

    Польский хавбек «Севильи» Гжегож Крыховяк прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    «Мы выиграли последнюю игру против «Райо Вальекано» и стали увереннее в себе. Мы приехали сюда, чтобы показать нашу лучшую игру. Команда сильно изменилась, многие важные игроки ушли, и поэтому нам потребовалось немного времени, чтобы вернуться на прежний уровень игры.

    Мы на сто процентов готовы к игре и будем стараться вернуться с хорошим результатом», – сказал полузащитник.

    Источник: Football Espana

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    30.09.2015 14:32
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