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    Ван Гаал: «Манчестер Юнайтед» может выиграть Лигу чемпионов

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что по команде по силам одержать победу в Лиге чемпионов.

    «В Лиге чемпионов важно выигрывать все домашние матчи, иначе придется сложно. Поэтому предстоящий матч очень важен для нас. Мы стали сильнее по сравнению с прошлым годом, но нам еще нужно время. Нам нужно время, чтобы стать настолько сильными, чтобы говорить о победе в Премьер-лиге или Лиге чемпионов, но я вижу, что команда становится лучше каждую неделю.

    Наша цель – достичь финала. Победа в финале потребует не только класса команды, но и немного удачи», – сказал голландец.

    Источник: Goal.com

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    30.09.2015 13:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +167

      астраханец 30 сентября 2015, 18:39

      Ну ладно, ок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      time_killer 30 сентября 2015, 16:20

      А может и не выиграть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 30 сентября 2015, 14:46

      Мистер Неадекват опять несет чушь...

      0
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      Рейтинг: +78

      Barcelonec003 30 сентября 2015, 13:16

      С ума сошел? Да команда за год преобразилась,но нужна стабильность..а в пепвом же матче псв уступить...

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