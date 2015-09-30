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    Венгер: «Я не должен вам ничего объяснять»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отказался отвечать на вопрос о том, почему он поставил в рамку ворот на матч Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (2:3) Давида Оспину, а не Петера Чеха.

    "Я не должен сидеть и отчитываться перед вами за каждое свое решение. Оспина в прошлом сезоне провел 14 "сухих" матчей из 19-ти. Он провел отличный матч против "Тоттенхэма". Но нет вратарей, которые не совершают ошибок.

    Только я несу ответственность за свои решения. Вы многое не знаете и не можете выбирать состав голосованием перед матчем. Я не хочу продолжать разговор на эту тему", - заявил Венгер.

    Источник: Goal.com

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    30.09.2015 10:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 30 сентября 2015, 23:44

      осталось слить МЮ, и на сезоне можно ставить абсолютный крест. Разве что надеяться на какой-нибудь КЛ.... и бить себя потом в грудь, что хоть что-то мы выигрываем... но бороться при этом за 4-ое место... как же уже надоело, когда вернется уже старый добрый арсенал образца середины нулевых....

      0
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      Рейтинг: +20

      anton-84 30 сентября 2015, 14:52

      А тем кто злорадствует советую по есть говна

      0
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      Рейтинг: +20

      anton-84 30 сентября 2015, 14:51

      Уверен выдем из группы

      0
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      Рейтинг: +10

      расулик 30 сентября 2015, 13:06

      Бавария подарит вам одно очко так уж и быть

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 30 сентября 2015, 12:45

      задымился пукан)) Оспина просто поднывал что хочет играть.

      -1
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      Рейтинг: +18

      robik 30 сентября 2015, 11:03

      Есть факты покруче автогола Оспины. Автогол Окса с Загребом, его же рикошет с Олимпиакосом (0:1). Что делать Оксу и с Оксом?

      0
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 30 сентября 2015, 10:55

      Типа = это ваши проблемы.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 30 сентября 2015, 10:42

      Не плач только,позорище. Один озил стоит больше чем весь олимпиакос

      -1
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