Венгер: «Я не должен вам ничего объяснять»

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отказался отвечать на вопрос о том, почему он поставил в рамку ворот на матч Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (2:3) Давида Оспину, а не Петера Чеха.

"Я не должен сидеть и отчитываться перед вами за каждое свое решение. Оспина в прошлом сезоне провел 14 "сухих" матчей из 19-ти. Он провел отличный матч против "Тоттенхэма". Но нет вратарей, которые не совершают ошибок.

Только я несу ответственность за свои решения. Вы многое не знаете и не можете выбирать состав голосованием перед матчем. Я не хочу продолжать разговор на эту тему", - заявил Венгер.