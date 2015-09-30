«Астана» - «Галатасарай». Онлайн-трансляция

В Казахстане сегодня неординарное событие - впервые в этой стране состоится матч Лиги чемпионов. Первооткрыватель - "Астана", которая принимает турецкий "Галатасарай".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Астана" - "Галатасарай". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19.00, не пропустите!