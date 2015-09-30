Дзюба: «Гол в Лиге чемпионов - это круто. Мечты сбываются!»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не сдерживал своих эмоций после матча Лиги чемпионов против "Гента", в котором он забил дебютный гол в этом турнире.

"Круто, конечно. Мечты сбываются! У меня хороший период сейчас - за сборную удалось забить, "Спартаку", а сейчас в Лиге чемпионов. Но я понимаю, что это не предел и нужно стараться забивать еще. В таком клубе, как "Зенит", нужно постоянно оправдывать доверие партнеров и тренерского штаба. Почивать на лаврах я не собираюсь, сделали даже не половину, а всего 30% дела", - заявил Дзюба.