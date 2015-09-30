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    Дзюба: «Гол в Лиге чемпионов - это круто. Мечты сбываются!»

    Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не сдерживал своих эмоций после матча Лиги чемпионов против "Гента", в котором он забил дебютный гол в этом турнире.

    "Круто, конечно. Мечты сбываются! У меня хороший период сейчас - за сборную удалось забить, "Спартаку", а сейчас в Лиге чемпионов. Но я понимаю, что это не предел и нужно стараться забивать еще. В таком клубе, как "Зенит", нужно постоянно оправдывать доверие партнеров и тренерского штаба. Почивать на лаврах я не собираюсь, сделали даже не половину, а всего 30% дела", - заявил Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    30.09.2015 08:58
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +13

      Костянfriend 30 сентября 2015, 17:39

      Дзюба старается - это заметно. Но, не тянет по мастерству он по сравнению с другими игроками Зенита.

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Костянfriend 30 сентября 2015, 18:04

      Конечно не тянет, так это от него и не требуется: это же их, мастеров, задача "попасть Дзюбе в голову" ! А там уж иногда и отскочит как надо! Вот Халк попадает иногда - и славно :-)

      0
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      Рейтинг: +11

      FC_SM36 30 сентября 2015, 16:23

      ПочИвать. Или просто так, как Дзюба сказал напечатали?
      А вообще, молодчик парень, главное чтобы за сборную больше забивал, сейчас нам голы очень нужны.

      1
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > FC_SM36 30 сентября 2015, 16:33

      Бомбардир такой бомбардир. Даешь рекорд: ни одной заметки без ошибки в русском языке :)
      А Дзюба, если действительно хорошую форму набрал - то это очень вовремя.
      Здоровья и удачи всем нам.

      0
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 30 сентября 2015, 13:44

      с победой! но можно было как то по собранней играть

      0
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      Рейтинг: +10

      расулик 30 сентября 2015, 13:07

      его мечта забить в ворота Гента

      -2
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      Рейтинг: +92

      taben 30 сентября 2015, 13:06

      Сейчас Ростовчик бомжам втащит троечку, а Дзюбиньо засосет трясина бердыевской защиты.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 сентября 2015, 11:38

      Газпром - мечты сбываются!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 30 сентября 2015, 10:47

      ТРЕПЛО

      -1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 30 сентября 2015, 10:33

      Мяч от дерева в ворота отскочил. А вот Шатов нормальный такой закатил!

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Сармат Ростов 30 сентября 2015, 14:12

      Ну все правильно, для этого его и взяли (заметьте - не купили), чтобы установка "попади в голову Дзюбе" иногда заканчивалась голом.

      1
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 30 сентября 2015, 10:05

      По стопам кокорина не пойди - и всё будет офигительно !!!

      2
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      Рейтинг: +34

      Смит80 30 сентября 2015, 09:50

      Артем... ясен перец "Мечты сбываются", ты же возле "ГАЗПРОМА" находишься... и там у всех они сбываются!

      -2
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Смит80 30 сентября 2015, 12:43

      скажи это тем кто на заправках работают и газ прокладывают, думай перед тем как что то написать

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