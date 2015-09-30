Энрике недоволен болельщиками «Барселоны»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике выразил свое недовольство болельщиками команды, пришедшими на стадион на матч Лиги чемпионов против "Байера".

"Моя команда заслуживает большей похвалы. Я понимаю недовольство трибун, но считаю его неоправданным. Нам нужна была поддержка после первого пропущенного гола, а не когда счет стал в нашу пользу. Хотелось бы, чтобы атмосфера на "Камп Ноу" изменилась", - заявил Энрике.