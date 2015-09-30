Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Энрике недоволен болельщиками «Барселоны»

    Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике выразил свое недовольство болельщиками команды, пришедшими на стадион на матч Лиги чемпионов против "Байера".

    "Моя команда заслуживает большей похвалы. Я понимаю недовольство трибун, но считаю его неоправданным. Нам нужна была поддержка после первого пропущенного гола, а не когда счет стал в нашу пользу. Хотелось бы, чтобы атмосфера на "Камп Ноу" изменилась", - заявил Энрике.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.09.2015 08:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 30 сентября 2015, 09:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну какая команда такая поддержка... приходят на петушков посмотрть а не на футбол...

      -9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 > dzvinka 30 сентября 2015, 11:29

      ну твой петушиный ливер после 2005 , не ахти какой

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11