«Шахтер» - «ПСЖ». Смотреть онлайн

Донецкий "Шахтер" в рамках Лиги чемпионов примет "ПСЖ" во Львове. Французы стремятся к победе в Лиге чемпионов, поэтому не собираются отдавать очки "горнякам", которые на поле "Арены Львов" пока выигрывали только у БАТЭ.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Шахтер" - "ПСЖ", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 21:45.