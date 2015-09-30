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    «Шахтер» - «ПСЖ». Смотреть онлайн

    Донецкий "Шахтер" в рамках Лиги чемпионов примет "ПСЖ" во Львове. Французы стремятся к победе в Лиге чемпионов, поэтому не собираются отдавать очки "горнякам", которые на поле "Арены Львов" пока выигрывали только у БАТЭ.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Шахтер" - "ПСЖ", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 21:45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.09.2015 20:43
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