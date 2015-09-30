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    Володько: «Застали «Рому» врасплох»

    Полузащитник БАТЭ Максим Володько поделился своими эмоциями после матча с "Ромой" в Лиге чемпионов, в котором его команда победила римлян со счетом 3:2.

    "Пока, честно говоря, эмоций нет никаких. Очень устал. Думаю, понимание значимости этой победы придет позднее.

    Считаю, ни один из наших голов не был нелогичным. Мы бежали в атаку, создавали моменты. Наверное, где-то застали врасплох "Рому", которая в первом тайме давала играть. И у нас многое получалось. Много работали с мячом, чувствовали уверенность в себе - и это принесло плоды", - заявил Володько.

    Источник: ФК БАТЭ

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    30.09.2015 07:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 30 сентября 2015, 10:31

      Первый тайм вообще молодцом отыграли

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