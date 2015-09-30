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    Отец Кержаковых: «Очень хочу, чтобы Саша и Миша вместе вышли на поле»

    Отец игроков "Зенита" Михаила и Александра Кержаковых Анатолий прокомментировал вчершнюю игру голкипера команды.

    - В целом нормально выглядел. Видно было, что парень особо не нервничал. Я его еще до игры спрашивал: “Миш, ты как?” А он: “Да ничего, пап, все в порядке”. Он уже не молодой, поиграл, так что психологически оказался готов. Главное, что “Зенит” победил.

    - Михаил мог выручить команду в эпизоде с пропущенным голом?

    - Сложно сказать… Не знаю.

    - Грубых ошибок вратарь не допустил. Получается, в следующей игре снова может выйти на поле?

    - У меня всегда есть надежда, что он будет играть постоянно. Но решать тренерам.

    - Когда, кстати, узнали, что сын попадет в стартовый состав?

    - Вчера вечером он нам написал, где-то уже в 11-м часу вечера. По голосу было понятно: не волнуется. Миша всегда хочет играть. Переживал, что у него недостаточно практики.

    - Вот видите, мечты сбываются.

    - И не говорите (смеется)!

    - Вот бы еще и Александр в основу “Зенита” вернулся…

    - Ох, я с Сашей стараюсь об этом сейчас не разговаривать. Достаточно больная тема.

    - И все-таки надеетесь, что уже в этом сезоне братья, наконец, сыграют за “Зенит” вместе?

    - Зачем гадать? Мне бы очень этого хотелось. Но от моего желания мало что зависит…

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.09.2015 07:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +40

      Даньчез 30 сентября 2015, 13:47

      вчера вечером написал - по голосу было понятно.
      окау

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      Рейтинг: +34

      Смит80 30 сентября 2015, 09:18

      Думаю ради этого стоит выпустить Кержей в одном матче. Сделать день Кержаковых, например подгадать под какую-нибудь дату клуба- все таки его воспитанники. Пустить дополнительную информацию СМИ, раскрутить, чтобы собрать аншлаг на стадионе... срубить денег немного - часть передать какому-нибудь интернату...

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