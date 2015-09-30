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    «Манчестер Юнайтед» - «Вольфсбург». Онлайн-трансляция

    "Манчестер Юнайтед" после неудачи в стартовом матче Лиги чемпионов против ПСВ принимает на своем поле "Вольфбург". "Волки" после потери лидеров летом имеют некоторые проблемы с игрой, поэтому вполне могут проиграть на "Олд Траффорд" и дать шанс ЦСКА сравняться с остальными командами группы.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Вольфсбург". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.09.2015 20:40
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