«Манчестер Юнайтед» - «Вольфсбург». Онлайн-трансляция

"Манчестер Юнайтед" после неудачи в стартовом матче Лиги чемпионов против ПСВ принимает на своем поле "Вольфбург". "Волки" после потери лидеров летом имеют некоторые проблемы с игрой, поэтому вполне могут проиграть на "Олд Траффорд" и дать шанс ЦСКА сравняться с остальными командами группы.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Вольфсбург". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите