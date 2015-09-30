Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Михаил Кержаков: «Моя мечта сбылась»

    Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков признался, что в матче Лиги чемпионов против "Гента" осуществилась его детская мечта.

    "Мандража как такового не было, готовился в штатном режиме. Ребята меня подбадривали. Не зацикливался на том, что играть надо в Лиге чемпионов.

    У соперника не было множества опасных подходов и ударов в створ ворот. При счете 1:1 волнения не было, просто старался сделать свою работу.

    Полтора года назад я давал интервью, когда был игроком "Анжи". Тогда сказал, что моя мечта - сыграть в Лиге чемпионов. У гимна этого турнира есть какая-то магия. Когда в детстве смотрел по телевизору матчи, то мечтал стоять на поле и слушать этот гимн. Мечта сбылась.

    Хороший задел, но сильно обольщаться не стоит. Нужно выиграть обе игры дома и не проиграть на выезде, и тогда все будет хорошо", - заявил Кержаков.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.09.2015 07:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11