Михаил Кержаков: «Моя мечта сбылась»

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков признался, что в матче Лиги чемпионов против "Гента" осуществилась его детская мечта.

"Мандража как такового не было, готовился в штатном режиме. Ребята меня подбадривали. Не зацикливался на том, что играть надо в Лиге чемпионов.

У соперника не было множества опасных подходов и ударов в створ ворот. При счете 1:1 волнения не было, просто старался сделать свою работу.

Полтора года назад я давал интервью, когда был игроком "Анжи". Тогда сказал, что моя мечта - сыграть в Лиге чемпионов. У гимна этого турнира есть какая-то магия. Когда в детстве смотрел по телевизору матчи, то мечтал стоять на поле и слушать этот гимн. Мечта сбылась.

Хороший задел, но сильно обольщаться не стоит. Нужно выиграть обе игры дома и не проиграть на выезде, и тогда все будет хорошо", - заявил Кержаков.