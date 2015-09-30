Иньеста пропустит от четырех до шести недель

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, который получил травму во вчерашнем матче Лиги чемпионов против "Байера", вылетел из игры на срок от четырех до шести недель. По сообщению медиков клуба, у игрока травма подколенного сухожилия правой ноги.

Отметим, за это время "Барселона" проведет матчи Примеры против "Севильи", "Райо Вальекано", "Эйбара" и "Хетафе", а также поединок Лиги чемпионов с БАТЭ.

Кроме того, Иньеста не сможет помочь сборной Испании в заключительный матча отбора Евро-2016 против Люксембурга и Украины.