Иньеста пропустит от четырех до шести недель

Рафинья , Месси, теперь еще и Иньеста....
При всем этом, купленые Туран и Видаль играть смогут только после нового года. Сейчас они бы сильно пригодились...
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, который получил травму во вчерашнем матче Лиги чемпионов против "Байера", вылетел из игры на срок от четырех до шести недель. По сообщению медиков клуба, у игрока травма подколенного сухожилия правой ноги.
Отметим, за это время "Барселона" проведет матчи Примеры против "Севильи", "Райо Вальекано", "Эйбара" и "Хетафе", а также поединок Лиги чемпионов с БАТЭ.
Кроме того, Иньеста не сможет помочь сборной Испании в заключительный матча отбора Евро-2016 против Люксембурга и Украины.