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    Иньеста пропустит от четырех до шести недель

    Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, который получил травму во вчерашнем матче Лиги чемпионов против "Байера", вылетел из игры на срок от четырех до шести недель. По сообщению медиков клуба, у игрока травма подколенного сухожилия правой ноги.

    Отметим, за это время "Барселона" проведет матчи Примеры против "Севильи", "Райо Вальекано", "Эйбара" и "Хетафе", а также поединок Лиги чемпионов с БАТЭ.

    Кроме того, Иньеста не сможет помочь сборной Испании в заключительный матча отбора Евро-2016 против Люксембурга и Украины.

    Источник: AS

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    30.09.2015 06:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      dreamer192 30 сентября 2015, 11:03

      Рафинья , Месси, теперь еще и Иньеста....
      При всем этом, купленые Туран и Видаль играть смогут только после нового года. Сейчас они бы сильно пригодились...

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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 30 сентября 2015, 10:39

      Похоже, что этот сезон не задался. Сплошные травмы, а равноценных замен нет. Отсутствие Месси, с его непостежимыми проникающими передачами, явно ощущается. В игре с Баером это особенно чувствовалось. Словно внедорожник с задним приводом. Машина вроде и такая же, а хода, нужного для преодоления препятствий, нет. Игра какая то блеклая, дерганая, словно агония. Нет той Барселонской уверенности. Защиты вообще нет, а без Иньесты просто караул! Хорошо, хоть Альба поправился. Теперь главное одолеть Севилью, а дальше соперники вроде сносные, хотя сейчас в чемпионате Испании слабых не осталось. Скамейка у Барсы явно коротковата. Нужно держаться и дождаться выздоровления основных сил. Пусть проявляют себя остальные, у них отличный шанс. Пока их, честно говоря не видно.

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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 30 сентября 2015, 09:00

      Всей командой в церковь!!!

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 30 сентября 2015, 07:25

      Череда травм ...

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