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    Тренер «Гента»: «У Дзюбы не самая большая, но достаточно умная голова»

    Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук поделился своими впечатлениями от матча 2-го тура Лиги чемпионов против "Зенита", в котором его команда уступила со счетом 2:1.

    "Анализ может быть таким же, как и та оценка, что я давал до игры. Было предсказуемо, что все завершится таким образом. Мы больше владели мячом, это было более удивительно, кажется, 60 на 40, но создавали не так много шансов. Где-то нужно было действовать более расторопно. Мы получили урок, нам нужно учиться и прибавлять, и надеюсь, что мы еще сможем набрать очки", - заявил Ванхазебурк.

    Кроме того, бельгийский специалист оценил игру форварда "сине-бело-голубых" Артема Дзюбы.

    "Он высокий парень, 194 сантиметра, и он очень силен. Мы его изучали и знали, что такие голы он забивал в чемпионате России. Халк тоже себя проявил, мог сам забивать, но сделал навес, и Дзюба своей не самой большой, но достаточно умной головой сумел переправить мяч в дальний угол. В остальном он был не так опасен, но в этом моменте мы не смогли его сдержать", - добавил тренер.

    Источник: ФК «Зенит»

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    30.09.2015 06:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      Смит80 30 сентября 2015, 09:48

      Дзюбе комплимент отвесили... Ха! Гляди, чтоб не "зазнался"... А может и впрямь я зря на Дзюбу ёрничаю... может он и в самом деле молочага?

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      Рейтинг: +91

      grigkh > Смит80 30 сентября 2015, 10:34

      Кержакова постоянно уничижали, что не помешало ему стать первым бомбордиром.
      Тут вот выше фотка Ибрагимовича.... Россия - Швеция... Ибра полный ноль по сравнению с Дзюбой.

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 30 сентября 2015, 06:53


      ААААА Ха Ха Ха :~))

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