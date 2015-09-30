Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «Все болельщики для меня одинаковы»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу в матче второго тура Лиги чемпионов против «Гента» (2:1).

    «Психологически сложнее было играть против «Спартака». Забивать красно-белым не менее приятно, тем более на их стадионе. Ощущения непередаваемые, я долго ждал этого. Вообще забивать приятно любой команде. Но Лига чемпионов – особенный турнир, одна только музыка перед игрой чего стоит, поэтому сегодняшний матч для меня очень важен. Я очень счастлив, что мы победили и добыли шесть очков. «Зенит» так никогда не стартовал, и это круто. Это хороший задел, но еще ничего не решено до конца. «Лион» сейчас раненый зверь, которому терять уже нечего. Сделано 30% из 100%. Нужно два раза обыгрывать французов, и тогда уже расслабиться», - говорит Дзюба.

    Также футболист рассказал, как он забивал свой гол. Мяч в ворота «Гента» стал для Дзюбы первым в Лиге чемпионов.

    «В моменте с голом сначала думал, что мяч меня перелетит, и выпрыгивал просто как в волейболе, а потом смотрю – он мне прямо в голову летит, и уже оставалось только попасть в противоход вратарю, но там идеальная передача Халка. В обоих голах огромная заслуга бразильца. Спасибо ему большое за передачу. Когда забил, сразу побежал к трибунам. Я не разделяю вираж или болельщиков из других секторов. Все для меня одинаковые. Спасибо им огромное, что так добродушно восприняли мой гол».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.09.2015 01:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 30 сентября 2015, 09:42

      пришел парнишка музыку перед игрой послешать, а тут мяч в голову летит... осталось только не дрогнуть. Дзюбиньище!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      ХАЛКинГОООООООЛ!!! 30 сентября 2015, 06:31

      Молодца!!!Свое дело сделал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      3емлянин 30 сентября 2015, 06:11

      Пользу принёс :~))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 30 сентября 2015, 05:57

      Артёма с голом
      Молодец!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11