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    ЦСКА – ПСВ. Онлайн-трансляция

    ЦСКА свой первый матч в нынешней Лиге чемпионов проиграл «Вольфсбургу» (1:0), а после ПСВ армейцев ждут две встречи с «Манчестер Юнайтед», что означает необходимость брать очки здесь и сейчас. ПСВ, в свою очередь, первую встречу выиграл у того же «МЮ» и на данный момент по дополнительным показателям опережает «Вольфсбург», занимая первое место. Наверняка голландцы будут не прочь развить успех в игре с ЦСКА, так что нас ждет важная с точки зрения турнирной борьбы игра.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА - ПСВ. Комментатор – Владислав Журин. Начало в 21:45, не пропустите

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.09.2015 20:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 30 сентября 2015, 17:49

      Мы и без вас по ТВ посмотрим,благодетели какие нашлись...

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 30 сентября 2015, 14:17

      Эй, рИдакция, а что такое "Вольсбург" ?

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 30 сентября 2015, 10:46

      Коняшкам - удачи!
      Помните: мы весной этот ПСВ прошли, даже и не заметили. А после этого у них ещё и Депай ушел. Так что, в Москве надо брать коняшкам 3 очка по-любому.

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