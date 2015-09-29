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    Лига чемпионов. «Порту» взял верх над «Челси», «Маккаби» проиграл «Динамо» К

    В матче второго тура Лиги чемпионов «Порту» оказался сильнее "Челси" благодаря голам Андре и Майкона, на которые лондонцы ответили лишь мячом в исполнении Виллиана.

    Еще одна встреча в этой группе завершилась победой киевского "Динамо" над "Маккаби" из Тель-Авива.

    Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур

    Порту (Португалия) – Челси (Англия) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Андре, 39; 1:1 – Виллиан, 45; 2:1 - Майкон, 52.

    Маккаби (Израиль) – Динамо (Украина) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ярмоленко, 4; 0:2 - Мораеш, 50.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2015 23:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 30 сентября 2015, 07:26

      Всё впереди :~))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 30 сентября 2015, 00:37

      Динамо красавцы! "Біло-синій - самий сильний!")

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