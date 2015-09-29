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    Мини-футбол. Россия и Украина будут разведены по разным группам на ЧЕ

    В Белграде 2 октября пройдет жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы 2016 года: 12 участников Евро будут разбиты на четыре группы по 3 команды. При этом сборная России, находящаяся в числе «сеяных» сборных, не сможет попасть в одну группу с Украиной, которую поместили во вторую корзину. Более того, по сообщению УЕФА, россияне и украинцы не будут проводить свои матчи в один и тот же день «во избежание конфликтных ситуаций между игроками и болельщиками».

    Напомним, что Россия в марте прошлого года успешно квалифицировалась на очередное континентальное первенство, которое выигрывала в 1999 году, а в 2012 и 2014 гг. доходившая до финала. Также участниками очередного футзального ЕВРО стали сборные Сербии, Испании, Италии, Португалии, Украины, Хорватии, Чехии, Словении, Азербайджана, Венгрии и Казахстана.

    Турнир пройдет в Белграде со 2 по 14 февраля 2016 года. Действующим чемпионом является сборная Италии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2015 23:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 30 сентября 2015, 07:24

      Теперь всегда будет така фишка :~))

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