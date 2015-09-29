Лига чемпионов. «Зенит» обыграл «Гент»

Поздравляю всех российских любителей футбола и в частности зенитовскую торсиду.Приятно видеть когда российские команды успешно играют в кубках.
В матче второго тура Лиги чемпионов «Зенит» обыграл «Гент». Счет в первой половине открыл Дзюба, во втором тайме гостям удалось отыграться усилиями Маттона, но вскоре Шатов забил гол, оказавшийся победным.
Напомним, что в группе H выступают также «Лион» и «Валенсия»
Лига чемпионов. Группа H. 2-й тур
Зенит (Россия) – Гент (Бельгия) – 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 - Дзюба, 35; 1:1 - Маттон, 56; 2:1 - Шатов, 67.
Зенит: Михаил Кержаков, Смольников, Гарай, Ломбертс (Нету, 62), Анюков, Хави Гарсия, Данни, Витсель, Халк, Дзюба (Юсупов, 71), Шатов (Рязанцев, 88).
Гент: Зельс, Рафинья, Асаре, Нильсен, Митрович, Кент, Миличевич (Педерсен, 80), Кумс, Р. Нету, Маттон (Раман, 84), Депуатр.
Предупреждения: Депаутр, 42; Гарсия, 61; Сайеф, 87; Педерсен, 90.
Судья: Матей Юг
Как «Зенит» одержал вторую победу в Лиге чемпионов