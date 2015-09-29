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    Лига чемпионов. «Зенит» обыграл «Гент»

    В матче второго тура Лиги чемпионов «Зенит» обыграл «Гент». Счет в первой половине открыл Дзюба, во втором тайме гостям удалось отыграться усилиями Маттона, но вскоре Шатов забил гол, оказавшийся победным.

    Напомним, что в группе H выступают также «Лион» и «Валенсия»

    Лига чемпионов. Группа H. 2-й тур

    Зенит (Россия) – Гент (Бельгия) – 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 - Дзюба, 35; 1:1 - Маттон, 56; 2:1 - Шатов, 67.

    Зенит: Михаил Кержаков, Смольников, Гарай, Ломбертс (Нету, 62), Анюков, Хави Гарсия, Данни, Витсель, Халк, Дзюба (Юсупов, 71), Шатов (Рязанцев, 88).

    Гент: Зельс, Рафинья, Асаре, Нильсен, Митрович, Кент, Миличевич (Педерсен, 80), Кумс, Р. Нету, Маттон (Раман, 84), Депуатр.

    Предупреждения: Депаутр, 42; Гарсия, 61; Сайеф, 87; Педерсен, 90.

    Судья: Матей Юг

    Как «Зенит» одержал вторую победу в Лиге чемпионов

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2015 23:35
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 30 сентября 2015, 08:21

      Поздравляю всех российских любителей футбола и в частности зенитовскую торсиду.Приятно видеть когда российские команды успешно играют в кубках.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью 30 сентября 2015, 07:59

      Голы, кстати, забили не муссы -нияссы всякие, а вполне себе русские футболисты. Порадуемся.
      Но коняшкам - удачи, тем не менее!

      -1
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      Рейтинг: +7

      ХАЛКинГОООООООЛ!!! 30 сентября 2015, 06:43

      Гарай -классный защитник.Но в обороне игре всей команды не хватает надёжности, цепкости, разрушения. Нужен жёсткий опытный защитник, умеющий рулить всей обороной. Ну и с вратарями, конечно, беда.Кержакову нужна практика. Не понятно, что с Лодыгиным творится.Радует сыгранность в атаке.Халк наконец-то стал играть на команду. Хорошо, что выиграли, но дома, и с таким трудом,с каким-то Гентом... А вообще радует, что наши команды проигрывал,играют до конца. и, о чудо,вытаскивают сложные игры.

      0
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      Рейтинг: +357

      3емлянин 30 сентября 2015, 06:01

      Халк пасы стал раздавать, чё случилось?! - вот и результат

      :~))

      2
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > 3емлянин 30 сентября 2015, 10:15

      А для Вас - новость, что Халк раздает голевые пасы ?
      Футбол смотрите? Не? Так хоть статистику посмотрите, прежде чем.

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 30 сентября 2015, 05:59

      Отлично!
      Иначе и не могло быть
      Всех с победой!

      2
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      Рейтинг: +15

      FKulagin 30 сентября 2015, 01:30

      Так всегда, Газпром группу полегче проспонсировал, играли хрен пойми с кем, а радости..........

      -2
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      ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon > FKulagin 30 сентября 2015, 11:56

      мозги бы тебе купил бы кто

      0
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      ...
      Рейтинг: +15

      FKulagin > plusnindimon 30 сентября 2015, 13:32

      Правда глаза режет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12313

      Вомбат 30 сентября 2015, 00:49

      Чем ответит ЦСКА?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Zenit34 30 сентября 2015, 00:23

      Теперь можно говорить все что угодно. Любимый клуб с победой. Юра удачи и сил. Миша молодец!

      3
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 30 сентября 2015, 00:13

      Ждемс победы коней, завтра один из ключевых матчей у них

      4
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > 30 сентября 2015, 00:48

      "мы" это чурки?

      0
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      Рейтинг: +22

      Менестрель 30 сентября 2015, 00:12

      С Победой Питер) Все хорошо и Юра вернется) Завтра ЦСКА удачи)

      5
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      ...
      Рейтинг: +12313

      Вомбат > Менестрель 30 сентября 2015, 00:48

      Надеюсь, он вернется уже после того как мы выйдем из группы...

      3
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