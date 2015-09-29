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    Бенитес: «Роналду – это гарантия гола»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал психологическое состояние нападающего Криштиану Роналду. По мнению наставника, футболиста не беспокоит тот факт, что он забивал пока только в двух играх этого сезона.

    «Роналду не беспокоится, он хорошо играет. Впрочем, как и вся команда. Моменты у нас всегда есть, нужно просто прибавить в реализации. Когда команда создает моменты, Роналду получает шансы забить. Я уверен, что Криштиану будет забивать. Роналду — это гарантия гола. Он полностью уверен в себе», - говорит Бенитес.

    Источник: Goal.com

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    29.09.2015 22:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      Ru677 30 сентября 2015, 08:46

      ДИ КАПРИО ГАРАНТИЯ УСПЕШНОГО ФИЛЬМА И КУЧИ БАБОК
      А ЛОДЫГИН ГАРАНТИЯ ПУСТЫХ ВОРОТ

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