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    Виллаш-Боаш: «Слухи про «Зенит» - вранье»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о своих ожиданиях от матча Лиги чемпионов против «Гента».

    «Все в порядке, готовились по расписанию, все как обычно. Халк в порядке, как я уже говорил об этом на пресс-конференции. Что касается соперника, то стоит говорить о единстве и командном духе. Это хорошо организованная команда, все бьются друг за друга. Нет каких-то личностей, которых можно выделить, но можно выделить их командный дух. Мы же будем играть как обычно, придерживаться своего плана. Рассчитываем, что сможем реализовать этот план на поле», - говорит португалец.

    Также наставник прокомментировал слухи о драке в раздевалке «Зенита» после матча со «Спартаком».

    «Это на команду не повлияет, потому что все это вранье».

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.09.2015 22:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +357

      3емлянин 30 сентября 2015, 06:13

      Жёлтые СМИ - торговцы Хаосом :~))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      FKulagin 30 сентября 2015, 01:28

      Будто он иначе мог сказать! А слухи на пустом месте не растут, да и Зенитушка славится своей '''культурой'''..

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Zenit34 30 сентября 2015, 00:27

      А этот псевдо корреспондентишко жирный осел, далекий от футбола и близкий до кормушки за сеенсациями

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 сентября 2015, 22:37

      Вы все врёти, аж трисет

      0
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