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    Игрок «Эмполи», главный тренер клуба и спортивный директор дисквалифицированы

    Главный тренер «Эмполи» Марко Джампаоло и его подопечный полузащитник Риккардо Сапонара дисквалифицированы за некорректное отношение к судьям во время матча Серии А против «Фрозиноне» (2:0).

    Сапонара получил прямую красную карточку за оскорбление судьи, однако и после удаления продолжал вести себя неподобающим образом. В результате оттаскивать его от судьи пришлось партнерам по команде. За это игрок наказан трехматчевой дисквалификацией.

    Марко Джампаоло оскорбил четвертого судью, а после матча некорректно высказался и в адрес главного арбитра. Наставнику назначили наказание в один матч дисквалификации.

    Кроме того, наказан и спортивный директор клуба Марчелло Карпи, который выбежал на поле и пытался объясниться с арбитром. Он не сможет представлять «Эмполи» до 20 октября.

    Источник: Football Italia

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    29.09.2015 20:41
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