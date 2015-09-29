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    «Локомотив» может быть продан

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требует от РЖД продать московский «Локомотив» как непрофильный актив.

    Такое требование от ФАС поступило во время встречи руководителей крупнейших государственных компаний с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. На этой встрече обсуждались возможности повышения эффективности работы госкомпаний. ФАС хочет, чтобы РЖД разработали план по сокращению затрат.

    Сообщается, что одним из требований ФАС был также план избавления от непрофильных активов, к которым относится и «Локомотив».

    Источник: Eurosport.ru

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    29.09.2015 20:14
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +399

      guron88 30 сентября 2015, 20:18

      Уголь заканчивается, кочегары устали, машинист спрыгнул на ходу... Инерции хватит на какое-то время, а потом... на запасной путь, в тупик...

      0
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      Рейтинг: +25

      My3b1KaHT 30 сентября 2015, 16:58

      по логике все верно уже давно пора продавать но тут сразу вопрос возникает КТО ?
      кто купит футбольный клуб у нас в стране никто все кто могли это уже сделали а покупать футбольные клубы РФПЛ это занятие для умных людей таких как Гинер и Галицкий. Все остальные это так поиграться годик и бросить. Для иностранцев это выглядит просто как выкинуть деньги так что я не рад этой новости

      0
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      Рейтинг: +41

      Кузмич 30 сентября 2015, 11:16

      с одной стороны боязно, но с другой только за, а то в руководстве клуба привыкли к нескончаемому потоку бюджетных денег и нихрена не хотят работать для привлечения новых средств. Надо вообще все ФК в Премьер лиге отлучать от гос. средств и переводить в частные руки, чтобы они начали сами зарабатывать, но это надо делать постепенно и осторожно, чтобы ничего резко не рухнуло и не развалилось

      4
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      Рейтинг: +15

      Обдоб Хуембей 30 сентября 2015, 08:02

      Прекрасная новость,теперь зинид.

      1
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      Рейтинг: +15

      Обдоб Хуембей 30 сентября 2015, 07:13

      Зинид,тоже непрофильный актив и должен быть распущен.

      2
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      Рейтинг: +357

      3емлянин 30 сентября 2015, 06:17

      Локо уходит в последний путь или в Депо ваще !!!

      4
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 30 сентября 2015, 05:19

      таким макаром надо и бомжей от газрома отделить,или что,зинаида-профильнай актив?

      4
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана > Каратель 30 сентября 2015, 06:58

      это да. тогда и зенит продать и половину ФК россии!!!

      1
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      Рейтинг: +31

      Али Самаркандский 30 сентября 2015, 02:47

      Правильно.И верните вместо Локомотива трех и пяти тонные контейнеры для граждан России ,откройте позакрытые багажные отделения.А то хочешь из Урюпинска в Пермь переехать либо 80 тысяч за двадцатитонник плати ,либо 40 тысяч за фуру.В складчину.

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      Рейтинг: +387

      petlyra 30 сентября 2015, 02:44

      Лучше бы ФАС рассмотрела зарплаты руководителей РЖД. И опубликовала их.

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 29 сентября 2015, 23:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это бред - тут антимонопольная служба никакого отношения не должна иметь - причем тут профильные и непрофильные активы - пусть своим делом занимаются, а не лезут в чужой бизнес. Мне кажется, это ФАС непрофильными делами заниматься стала - их не напрягает, что РЖД - это, по сути, монополист на Ж/Д перевозки, а вот Локомотив - это по их теме, блин!

      -4
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      Рейтинг: +31

      nikolaich2 > Smekaev 30 сентября 2015, 00:23

      Не понимаю возмущений. Какая разница, какая служба наехала на РЖД? Рано или поздно все клубы, висящие на шее госструктур (и не надо писать, что РЖД - это частная компания) будут проданы - бюджет страны трещит по швам. Пенсии вот-вот нечем будет индексировать, и тут уже не до жиру.

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