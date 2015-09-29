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    Касерес исключен из первой команды «Ювентуса»

    Защитник "Ювентуса" Мартин Касерес временно отчислен из состава первой команды.

    «Поведение Касереса является серьезным нарушением обязательств перед "Ювентусом", а также наносит ущерб имиджу нашего клуба. "Ювентус" принял дисциплинарные меры в отношении игрока в виде штрафа и временного исключения из первой команды», - сказано в заявлении клуба.

    Напомним, что накануне Касерес стал виновником ДТП, находясь к тому же в состоянии алкогольного опьянения. Футболист выехал на встречную полосу, протаранил несколько припаркованных автомобилей и врезался в автобусную остановку. Игрок не пострадал и был лишен водительских прав.

    Кроме того, сообщается, что это уже не первый подобный инцидент с участием Касереса. Весной 2013 года он также попал в ДТП, в результате которого оказался в больнице.

    Источник: Football Italia

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    29.09.2015 19:30
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