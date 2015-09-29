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    Созин: «В случае появления в воротах Лодыгин свой гол пропустит»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о своих ожиданиях от игры «Зенита» против «Гента» на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Команда с берегов с Невы является безоговорочным фаворитом в сегодняшнем матче с «Гентом». На данный момент только очень осведомленный специалист сможет объективно оценить бельгийскую команду. Для всех остальных «Гент» является загадкой, и потому питерцы обязаны без проблем обыгрывать сегодняшних гостей.

    Крупная победа «Зенита» над «Гентом» будет вполне закономерным итогом предстоящего матча. Думаю, если Виллаш-Боаш примет решение оставить Лодыгина в запасе, то питерцы победят со счeтом 3:0. Если Юрий сыграет, тогда – 3:1. Предположу, что в случае появления в воротах Лодыгин свой гол пропустит», - сказал Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.09.2015 18:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +244

      Grelas 29 сентября 2015, 20:24

      Ну не люди, а шакалы вокруг! У всех бывают черные полосы, лучше бы поддержали человека. Шаклье...
      Удачи Лодыгину и больше уверенности!

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 29 сентября 2015, 20:03

      Глубоко уважаемый знаток этики ошибается. Меньше двух пенок за игру у Ладыгина не бывает, что в ЛЧ (Валенсия), что в РФПЛ (Краснодар, ЦСКА, Спартак).

      1
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      Рейтинг: +11

      fogelplast 29 сентября 2015, 19:25

      Слишком Лодыгин самоуверен. А мастерства нет.

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 29 сентября 2015, 19:14

      Даже члены комитета по этике смеются над Лодыркином

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