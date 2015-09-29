Полузащитник Мубарак Буссуфа, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», тренируется с дублем железнодорожников.

«Буссуфа тренируется с молодежным составом "Локомотива". Это решение тренерского штаба, – сообщил пресс-атташе "Локомотива" Андрей Бодров.

31-летний марроканец был близок к уходу из клуба этим летом, однако все же остался в распоряжении главного тренера москвичей Игоря Черевченко. В этом сезоне Буссуфа сыграл за «Локомотив» только в одном матче.