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    Буссуфа тренируется с молодежным составом «Локомотива»

    Полузащитник Мубарак Буссуфа, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», тренируется с дублем железнодорожников.

    «Буссуфа тренируется с молодежным составом "Локомотива". Это решение тренерского штаба, – сообщил пресс-атташе "Локомотива" Андрей Бодров.

    31-летний марроканец был близок к уходу из клуба этим летом, однако все же остался в распоряжении главного тренера москвичей Игоря Черевченко. В этом сезоне Буссуфа сыграл за «Локомотив» только в одном матче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.09.2015 17:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      fifty5094 30 сентября 2015, 01:03

      Так ничего и не рассказал...

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