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    Ломбертс: «Бельгия из-за отсутствия лимита превратилась в футбольную помойку»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против "Гента" поделился своим мнением о бельгийском чемпионате.

    «Большое количество легионеров - это типично бельгийская фишка, достаточно посмотреть на все остальные команды чемпионата. Нет каких-то строгих ограничений по легионерам. Из-за этого Бельгия превратилась в помойку европейского футбола. Соберут по дешевке тридцать иностранцев и надеются, что хотя бы двое из них смогут заявить о себе. А потом наваривают на их продаже в какой-нибудь топ-чемпионат. Создавшаяся ситуация – это главный позор бельгийского футбола. Местная молодежь практически не получает шансов и вынуждена уезжать за границу.

    Нынешнее поколение – самое талантливое в истории бельгийского футбола. То, что все эти ребята родились в одно и то же время в такой маленькой стране, – в большей степени везение, чем результат какой-то скрупулезной работы. Если обратите внимание, подавляющее большинство игроков сборной играют в заграничных чемпионатах.

    Бельгийцы хотят, чтобы в клубах играло больше своих воспитанников, но сами клубы предпочитают легионеров. Я ничего не имею против иностранцев, просто обидно за молодых бельгийских ребят. У меня много друзей бельгийцев, которые по своему уровню не хуже этих легионеров. Но шансов им не дают, потому что содержать иностранца в Бельгии намного дешевле», - рассказал Ломбертс.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.09.2015 17:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 29 сентября 2015, 21:28

      Зато в чемпионате Бельгии нет всяких Кокориных,которые получают на ровне с Иньестой!

      0
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 29 сентября 2015, 21:15

      Вот! И у нас надо убирать лимит! Тогда и результат в сборной появится, потому что нужно будет конкурировать и доказывать свою состоятельность, а не сидеть за паспорт!

      2
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > Gwynbleidd 30 сентября 2015, 02:59

      даже и не знаю. уберут лимит, начнут просто лавочки протирать, как некоторые чипсоеды в свое время и получать зарплату. И тогда вообще играть будет некому

      0
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 29 сентября 2015, 20:30

      И правильно! Зачем платить больше, если можно платить меньше?

      1
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      Рейтинг: +24995

      bset 29 сентября 2015, 19:46

      Ну бельгийцам грех жаловаться. Сборники в ведущих чемпионатах играют.

      1
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      Рейтинг: +365

      n272nm 29 сентября 2015, 19:38

      Именно поэтому юношеский Зенит проиграл сегодня юношескому Генту. Бугага :))))

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