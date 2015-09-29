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    Переводчик «Локомотива», толкнувший судью после матча с ЦСКА, вызван на заседание КДК

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц проинформировал, что на ближайшем заседании КДК будет рассмотрен эпизод после матча 10 тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом», в котором переводчик железнодорожников толкнул судью.

    «КДК проверил один вопрос и принял решение включить его в повестку дня. Ситуация заключается в следующем. Сразу после окончания матча ЦСКА – «Локомотив» на поле вышел переводчик «железнодорожников» Степан Левин. Он толкнул плечом первого ассистента судьи Антона Аверьянова. Комитет выяснил, что Левин является официальным лицом клуба.

    Также мы узнали, что он включeн в заявку «Локомотива» на матч. Поэтому КДК принял решение вызвать и его, и Аверьянова на заседание. Будем рассматривать этот эпизод», - сообщил Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.09.2015 16:58
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