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    Тарханов: «Однозначно сможем составить конкуренцию ЦСКА»

    Советник президента «Урала» Александр Тарханов прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Оранжево-черные сыграют с ЦСКА в Москве.

    «Нам хотелось бы, конечно, принимать ЦСКА у себя дома. Наверное, на нашем стадионе в Екатеринбурге был бы аншлаг. Мы будем играть с ЦСКА боевым составом - мы и в Красноярске (победном матче 1/16 финала с "Енисеем" - 2:1) играли сильнейшим составом, у нас не было только трех футболистов из-за травм. Наша задача в Кубке России - пройти как можно дальше. То, что мы сможем составить конкуренцию ЦСКА - это однозначно», - сказал Тарханов.

    Источник: Р-Спорт

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    29.09.2015 16:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 29 сентября 2015, 16:55

      Ну,Тархан загнул!!!ЦСКА победит конечно,возможно с разгромным счетом!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 сентября 2015, 16:34

      Тогда удачи

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