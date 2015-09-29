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    Объявлена заявка юношеской сборной России на первый отборочный раунд ЧЕ-2016

    Главный тренер юношеской сборной России (игроки 1999 года рождения) Сергей Матвеев определился с заявкой на первый отборочный раунд юношеского Чемпионата Европы-2016, который пройдет в Беларуси.

    Вратари: Максим Богатырев («Локомотив» М), Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Защитники: Сергей Бородин, Артем Голубев (оба - «Краснодар»), Александр Волков (ЦСКА), Артем Горбулин, Александр Захаров (оба - «Динамо» М), Кирилл Лукьянчиков («Рубин»).

    Полузащитники: Денис Пацев, Александр Руденко (оба - «Спартак» М), Вячеслав Грулев, Роман Денисов, Осман Исаев (все - «Динамо» М), Магомед Сулейманов, Даниил Уткин (оба - «Краснодар»), Леон Мусаев («Зенит»).

    Нападающие: Ефрем Вартанян («Зенит»), Станислав Лацевич («Динамо» М).

    Источник: РФС

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    29.09.2015 16:24
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