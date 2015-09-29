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    Лепехин: «Конфликт Лодыгина и Анюкова не должен повлиять на исход встречи»

    Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин рассказал о своих ожиданиях от игры сине-бело-голубых в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Гента».

    «Фаворитом сегодняшнего матча является «Зенит», надеюсь, он сегодня победит. Подбор игроков у него намного лучше. Я не очень слежу за Бельгией. Но очевидно, что статус питерского клуба и команды повыше.

    Я слышал о конфликте Александра Анюкова и Юрия Лодыгина. В СМИ появляется противоречивая информация. Официально клуб заявляет, что ничего не случилось и ничего не было. Если драка была, то это не скажется положительно. Что касается сегодняшней игры, я думаю, такие мелкие конфликты не должны влиять на исход встречи. Лига чемпионов – это серьезный турнир, и все футболисты стремятся в нем участвовать.

    Такие мелкие конфликты могут лишь незначительно повлиять на подготовку к этому матчу и настрой «Зенита». Игр «Гента» я не видел, но читаю разную информацию. Ничего не могу сказать о состоянии бельгийцев. Стоит отметить, что чемпионат Бельгии не превосходит чемпионат России. У «Зенита» должно быть больше преимуществ, в отличие от первой игры с испанцами», - отметил Лепехин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.09.2015 15:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +365

      n272nm 29 сентября 2015, 17:18

      Надеюсь, что Лодыгина сегодня в воротах не будет.

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear > n272nm 29 сентября 2015, 17:39

      присоединяюсь-отдохнуть Лодыгину давно пора!!!

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 29 сентября 2015, 15:57

      Милые бранятся -только тешатся! Ну поплюются ещё разок. Всё будет хорошо)))

      0
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