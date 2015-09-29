Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Директор «Мордовии»: «У Гордеева есть кредит доверия»

    Директор саранской «Мордовии» Владимир Бибиков рассказал о том, что у клуба нет в планах отставки главного тренера команды Андрея Гордеева.

    «У нас новая команда по сути дела, требуется время, чтобы она заявила о себе. Тренировочный процесс нормальный, команда боеспособная. Но есть определенные причины не совсем удачных выступлений. Главное - у нас много травмированных. Команда теряет из-за этого наигранные связи.

    Кредит доверия есть. В ближайшее время никаких изменений не предвидится. Мы даем время тренеру, чтобы он выстроил команду», - заявил Бибиков.

    Напомним, после 10 туров Премьер-лиги «Мордовия» находится на 13 месте и имеет в своем активе 7 очков.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.09.2015 14:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +71

      stas-kst 29 сентября 2015, 17:05

      кредит доверия, и ипотека на трешку....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 сентября 2015, 16:34

      И это хорошо

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11