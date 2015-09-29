Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Было бы большой глупостью играть в групповом раунде с недооценкой»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ поделился своим мнением о сопернике.

    «Несмотря на потерю очков, у ПСВ хороший график в своем чемпионате, только одно поражение. Я не могу себе представить, как можно недооценивать команду, выигравшую у «Манчестер Юнайтед», лидера в чемпионате Англии. С турнирной точки зрения встреча очень важная, учитывая, что в Вольфсбурге был не тот результат, который мы ожидали.

    ЦСКА вложил много сил, чтобы попасть в Лигу чемпионов, заняв второе место и пройдя два раунда квалификации. Было бы большой глупостью после этого играть в групповом раунде с недооценкой», - отметил Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.09.2015 14:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +91

      AloneStalker 30 сентября 2015, 11:26

      Удачи! Соперник непростой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 29 сентября 2015, 16:55

      Удачи!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11