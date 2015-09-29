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    Родионов: «Два раза снаряд в одну воронку не падает - будем брать реванш у «Кубани»

    Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Красно-белым предстоит сыграть на выезде с краснодарской "Кубанью".

    «Наверное, всем всегда хочется играть дома, но жребий есть жребий. Последний выездной матч с "Кубанью" получился для нас неудачным, теперь есть шанс себя реабилитировать. Два раза снаряд в одну воронку не падает - будем брать реванш», - заявил Родионов.

    Источник: ТАСС

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    29.09.2015 14:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 29 сентября 2015, 16:04

      В случае со Спартаком, снаряды могут сыпаться в эту воронку как из рога изобилия!!! Кубань дома вряд ли согласится на поражение.

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