Родионов: «Два раза снаряд в одну воронку не падает - будем брать реванш у «Кубани»

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Красно-белым предстоит сыграть на выезде с краснодарской "Кубанью".

«Наверное, всем всегда хочется играть дома, но жребий есть жребий. Последний выездной матч с "Кубанью" получился для нас неудачным, теперь есть шанс себя реабилитировать. Два раза снаряд в одну воронку не падает - будем брать реванш», - заявил Родионов.