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    Гендиректор «Анжи»: «Семин является олицетворением всего наилучшего, что есть в российском тренерском цехе»

    Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев рассказал, что решение по расставанию с наставником команды Юрием Семиным далось тяжело.

    «Юрий Павлович Семин является олицетворением всего наилучшего, что есть в российском тренерском цехе. Он настоящий профессионал и отличный человек. Решение по расставанию, с таким тренером далось нам достаточно сложно. Плюс был в том, мы с Семиным, как единомышленники, смотрели на происходящее одними глазами. Мы сделали то, что пойдет на пользу клубу, все остальные личные амбиции ушли на второй план.

    Команду к матчу с «Кубанью» будет готовить и.о. главного тренера Руслан Агаларов. Сегодня вечером он проведет первую тренировку с основным составом. Сейчас он уже проводит тренировку с дублем», - сказал Кораблев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.09.2015 13:14
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