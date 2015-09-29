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    Прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России

    Прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России, которая должна была выявить какие команды сыграют свои матчи на этой стадии дома.

    Отметим, что "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" проведут поединки на своем поле. "Спартаку" придется отправиться в Краснодар, а московским "динамовцам" в Самару.

    Все пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

    "Зенит" — "Тосно"
    "Кубань" — "Спартак"
    "Крылья Советов" — "Динамо"
    "Локомотив" — "Амкар"
    "Краснодар" — "Анжи"
    "Терек" — "Химки"
    "ЦСКА" — "Урал"
    "Уфа" — "СКА-Энергия"

    Источник: РПЛ

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    29.09.2015 12:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 29 сентября 2015, 16:27

      Кубань жалко...0-4 будет

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 29 сентября 2015, 15:54

      Кубань, повторите пожалуйста

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 29 сентября 2015, 15:10

      Да.........Спартаку будет тяжело на Кубани,а в остальном,думаю,победы хозяев!!!

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > 29 сентября 2015, 15:31

      Урал разберут и без оплат,рот свой закрой лучше!

      -2
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > CSKA №1 30 сентября 2015, 16:30

      Не говори гоп, пока не сыграли!

      0
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      Рейтинг: +6

      bahacacahva 29 сентября 2015, 13:48

      вахахаххаахха жеребьевка ))) вахахахахаха
      P.s. таблица так се ))))

      0
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      Рейтинг: +430

      andr2112 29 сентября 2015, 13:27

      "Грабли" для Спама. Делаем ставки, господа: обойдет ли их Спам или наступит?

      -3
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      Рейтинг: +17

      Sergey__260 > andr2112 29 сентября 2015, 13:36

      будем верить))

      0
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > andr2112 29 сентября 2015, 13:37

      Обойдет ли Сенит, Тосно, не наступит на грабли как с Тульским Арсеналом!

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