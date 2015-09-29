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    Фабрегас: «Игра с «Порту» имеет особенный статус только для прессы»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас объяснил, что игра с «Порту» для его команды в групповом раунде Лиге чемпионов не станет особенной, несмотря на специфичные взаимоотношения главного тренера лондонцев Жозе Моуринью с вратарем португальцев Икером Касильясом.

    «Это особенная игра для прессы. Факт в том, что Касильяс не интересует меня, он интересует журналистов. Мы с ним пока еще ни о чем не говорили. Было бы славно встретится с ним во вторник, мы поздороваемся, и все на этом», - сказал Фабрегас.

    Источник: Football Espana

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    29.09.2015 12:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 29 сентября 2015, 13:15

      вот будет хохма если автобус заглохнет... или вернее даже не заведется...

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      Рейтинг: +57

      Tex > dzvinka 29 сентября 2015, 15:03

      даже заглохнув автобус Челси будет лучше корыта под названием Ливерпуль!!!

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