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    Руни просил Фергюсона отпустить его из «Манчестер Юнайтед»

    Форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни не собирался уходить из команды не смотря на то, что сам просил об этом у бывшего наставника Алекса Фергюсона.

    "Тогда я говорил Фергюсону, что если он не собирается выпускать меня на поле, то мне лучше будет покинуть команду. Но журналисты стали писать о том, что я хочу покинуть "МЮ", хотя все было не совсем так. Я даже не знаю, как эта информация просочилась в прессу. Несмотря на разногласия с Фергюсоном, именно из-за него перешел в клуб в 2004 году", - заявил Руни.

    Источник: Goal.com

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    29.09.2015 11:17
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