Мини-футбол. Мутко рассмотрит возможность проведения ЧМ в России

В Министерстве спорта РФ 28 сентября прошла рабочая встреча Министра спорта, Президента РФС Виталия Мутко и Президента АМФР Эмиля Алиева. Обсуждался широкий круг вопросов:

Чемпионат мира по мини-футболу в России 2020 г.

Вопрос о подаче Россией в FIFA заявки на проведение чемпионата мира по футзалу 2020 г. будет рассмотрен Виталием Мутко в течение следующих двух недель. Министр спорта намерен детально изучить имеющиеся ресурсы и возможности для организации турнира, после чего примет окончательное решение. ﻿



Чемпионат Европы 2016 г.

Эмиль Алиев ознакомил Министра спорта с планом подготовки национальной сборной к чемпионату Европы-2016. Виталий Мутко заверил, что Министерство спорта и Российский футбольный союз выполнят все свои обязательства перед командой, которая входит в число главных фаворитов континентального первенства.





Поддержка студенческой сборной России

Виталий Мутко гарантировал полную поддержку студенческой сборной России по мини-футболу при подготовке к чемпионату мира 2016 года в Бразилии. Нашей команде, которая на правах действующего чемпиона мира является фаворитом розыгрыша, будут обеспечены все необходимые подготовительные мероприятия с включением их в Единый календарный план Министерства спорта.



Юношеские Олимпийские Игры-2018

Виталий Мутко поздравил Эмиля Алиева с включением футзала в программу Юношеских Олимпийских Игр, которые пройдут в сентябре 2018 года в Буэнос-Айресе. Министр спорта заверил, что на правах Члена Исполкома ФИФА сделает все возможное для дальнейшего продвижения мини-футбола в Олимпийскую семью, а также призвал к тщательной подготовке юных российских футболистов к ответственному старту в Аргентине.



Телевидение

Предстоящий сезон будет насыщен важными международными и внутренними событиями, в связи с чем Эмиль Алиев ходатайствовал о комплексной поддержке мини-футбола на новом телевизионном канале «Матч ТВ» с учетом интересов как национальной сборной России, так и российских мини-футбольных клубов.



Спонсорские предложения

Эмиль Алиев ходатайствовал о создании комплексного спонсорского предложения ﻿от Российского футбольного союза, которое включало бы в себя рекламные возможности всех структурных объединений организации, как это было в период первого срока Виталия Мутко на посту президента РФС.



Кубок 4-х наций

Виталий Мутко высоко оценил инициативу АМФР по организации ежегодного международного турнира для сборных команд России, Испании, Италии и Португалии с поочередным его проведением в каждой из указанных стран. Министр спорта выразил готовность принять участие во встрече с главами федераций Италии, Испании и Португалии для подписания четырехстороннего соглашения.



Поддержка регионов

Эмиль Алиев ходатайствовал об оказании содействия в развитии мини-футбола в ряде регионов страны. В частности, Виталий Мутко окажет поддержку мини-футбольному клубу «Элекс-Фаворит» (г. Рязань) и «Каспий» (г. Махачкала).