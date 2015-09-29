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    Мини-футбол. Мутко рассмотрит возможность проведения ЧМ в России

    В Министерстве спорта РФ 28 сентября прошла рабочая встреча Министра спорта, Президента РФС Виталия Мутко и Президента АМФР Эмиля Алиева. Обсуждался широкий круг вопросов:

    Чемпионат мира по мини-футболу в России 2020 г.
    Вопрос о подаче Россией в FIFA заявки на проведение чемпионата мира по футзалу 2020 г. будет рассмотрен Виталием Мутко в течение следующих двух недель. Министр спорта намерен детально изучить имеющиеся ресурсы и возможности для организации турнира, после чего примет окончательное решение. ﻿

    Чемпионат Европы 2016 г.
    Эмиль Алиев ознакомил Министра спорта с планом подготовки национальной сборной к чемпионату Европы-2016. Виталий Мутко заверил, что Министерство спорта и Российский футбольный союз выполнят все свои обязательства перед командой, которая входит в число главных фаворитов континентального первенства.



    Поддержка студенческой сборной России
    Виталий Мутко гарантировал полную поддержку студенческой сборной России по мини-футболу при подготовке к чемпионату мира 2016 года в Бразилии. Нашей команде, которая на правах действующего чемпиона мира является фаворитом розыгрыша, будут обеспечены все необходимые подготовительные мероприятия с включением их в Единый календарный план Министерства спорта.

    Юношеские Олимпийские Игры-2018
    Виталий Мутко поздравил Эмиля Алиева с включением футзала в программу Юношеских Олимпийских Игр, которые пройдут в сентябре 2018 года в Буэнос-Айресе. Министр спорта заверил, что на правах Члена Исполкома ФИФА сделает все возможное для дальнейшего продвижения мини-футбола в Олимпийскую семью, а также призвал к тщательной подготовке юных российских футболистов к ответственному старту в Аргентине.

    Телевидение
    Предстоящий сезон будет насыщен важными международными и внутренними событиями, в связи с чем Эмиль Алиев ходатайствовал о комплексной поддержке мини-футбола на новом телевизионном канале "Матч ТВ" с учетом интересов как национальной сборной России, так и российских мини-футбольных клубов.

    Спонсорские предложения
    Эмиль Алиев ходатайствовал о создании комплексного спонсорского предложения ﻿от Российского футбольного союза, которое включало бы в себя рекламные возможности всех структурных объединений организации, как это было в период первого срока Виталия Мутко на посту президента РФС.

    Кубок 4-х наций
    Виталий Мутко высоко оценил инициативу АМФР по организации ежегодного международного турнира для сборных команд России, Испании, Италии и Португалии с поочередным его проведением в каждой из указанных стран. Министр спорта выразил готовность принять участие во встрече с главами федераций Италии, Испании и Португалии для подписания четырехстороннего соглашения.

    Поддержка регионов
    Эмиль Алиев ходатайствовал об оказании содействия в развитии мини-футбола в ряде регионов страны. В частности, Виталий Мутко окажет поддержку мини-футбольному клубу "Элекс-Фаворит" (г. Рязань) и "Каспий" (г. Махачкала).

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2015 11:05
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