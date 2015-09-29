Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руди Гарсия: «БАТЭ привык играть в Лиге чемпионов»

    Главный тренер "Ромы" Руди Гарсия считает, что предстоящий матч второго тура Лиги чемпионов против БАТЭ станет одним из ключевых для его команды на групповом этапе.

    "БАТЭ - это команда, которая привыкла играть в Лиге чемпионов. Она уже без пяти минут чемпион Беларуси и может сконцентрироваться на выступлении в европейском турнире. Наша команда идет своей дорогой, мне интересно строить команду с учетом некоторых кадровых перемен.

    Уже говорил после матча с "Барселоной", что поединок с БАТЭ и две спаренных встречи с "Байером" - наиболее важные с точки зрения турнирной стратегии. Мы начали турнир хорошо, сыграли вничью с "Барселоной", теперь надеемся, что продолжим в том же духе", - заявил тренер.

    Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов БАТЭ - "Рома" состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.09.2015 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      ValGa 29 сентября 2015, 22:42

      Привык играть и обыгрывать Руди Гарсию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ValGa 29 сентября 2015, 22:08

      2 - 0 уже БАТЭ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 29 сентября 2015, 12:04

      Батэ привык проиграть с крупным счетом

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11