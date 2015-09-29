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    Роналдо откроет 30 футбольных школ в Китае

    Двукратный чемпион мира Роналдо планирует открыть в Китае 30 школ футбола.

    "Помимо делового фактора, основная причина, по которой я решил открыть футбольные школы в КНР, состоит в том, что в этой стране есть много игроков и фанатов футбола. Правительство Китая и общественные организации также концентрируют свои усилия на развитии этого вида спорта.

    Думаю, что футбол в КНР пользуется массовой поддержкой, здесь есть решимость развивать его. Однако пока, возможно, не хватает надлежащего концептуального подхода и методики тренировок", - подчеркнул он.

    Стоит отметить, что по статистике, клубы Суперлиги Китая потратили на трансферы $121,5 млн в сезоне 2014-2015 гг., уступив по этому показателю лишь английской Премьер-лиге. Права на телевизионную трансляцию матчей китайской Суперлиги на пять лет (2016-2020 гг.) были проданы за 8 млрд юаней ($1,26 млрд). При этом спортивные успехи как клубов, так и сборных, оставляют желать лучшего.

    Источник: ТАСС

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    29.09.2015 10:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 29 сентября 2015, 11:56

      как это 121 млн. и устпили "лишь АПЛ"... помоему в ЛаЛиге и Бундеслиге больше было потрачено, да и в Италии с Францией наверное больше тоже... как минимум... а еще ведь есть МЛС где тоже цифра близкая или большая.

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