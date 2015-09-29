«Лион» - «Валенсия». Смотреть онлайн

Матч "Лиона" и "Валенсии" привлекает внимание не только поклонников этих команд, но и всех россиян, так как – это соперники "Зенита" по группе Н в Лиге чемпионов. И после первого тура обе команды находятся ниже в турнирной таблице клуба из Санкт-Петербурга.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео", и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча - в 21:45 по московскому времени.