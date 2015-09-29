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    «Лион» - «Валенсия». Смотреть онлайн

    Матч "Лиона" и "Валенсии" привлекает внимание не только поклонников этих команд, но и всех россиян, так как – это соперники "Зенита" по группе Н в Лиге чемпионов. И после первого тура обе команды находятся ниже в турнирной таблице клуба из Санкт-Петербурга.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео", и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча - в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2015 21:40
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